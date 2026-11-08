ROMA (ITALPRESS) – I corpi rinvenuti in casa del 24enne che ieri ha aperto il fuoco nel centro di Cracovia, sono quelli del padre di 53 anni, della madre di 52 e della sorella di 20. Lo ha confermato ai media locali il vice ispettore Andrzej Fijolek, portavoce delle forze dell’ordine polacche. Ha aggiunto che tutti erano stati uccisi a colpi d’arma da fuoco. Intanto è salito a 16 il bilancio delle persone rimaste ferite. Tra di loro ci sono cinque stranieri e due agenti di polizia che versano in gravi condizioni dopo una notte critica. Uno è stato sottoposto a intervento chirurgico, mentre l’altro rimane in coma.Lo stesso portavoce ha poi reso noto che l’attenatore è gravemente ferito e resta in condizioni critiche. Intanto la Cancelleria della presidenza della Repubblica polacca ha comunicato che a partire dalla mezzanotte è iniziato un lutto nazionale di due giorni, annunciato dal èresidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

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