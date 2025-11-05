Cina: Fiera di Canton si chiude con numero record di acquirenti esteri (2)

GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Degli acquirenti si informano su un dispositivo medico smart durante la 138esima edizione della China Import and Export Fair a Guangzhou, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 4 novembre 2025. L’evento, noto anche come Fiera di Canton, si è concluso martedì a Guangzhou, capoluogo del Guangdong, registrando un numero record di acquirenti esteri
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
