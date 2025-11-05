Cina: Fiera di Canton si chiude con numero record di acquirenti esteri (1)

GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto, scattata il 3 novembre 2025, mostra la 138esima edizione della China Import and Export Fair a Guangzhou, nella provincia cinese meridionale del Guangdong.

L’evento, noto anche come Fiera di Canton, si è concluso martedì a Guangzhou, capoluogo del Guangdong, registrando un numero record di acquirenti provenienti dall’estero.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

