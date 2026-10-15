Cina: festival su scienza e tecnologia in una scuola di Urumqi (1)

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una studentessa prova a controllare a distanza un cane robotico durante un festival dedicato alla scienza e alla tecnologia in una scuola secondaria di Urumqi, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, il 14 ottobre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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