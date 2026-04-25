NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Abitanti locali e visitatori stranieri cantano canti popolari in stile botta e risposta nel villaggio di Huangluo, nella contea di Longsheng, nella Regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 19 aprile 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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