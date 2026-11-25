PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa immagine, acquisita presso il Centro di controllo aerospaziale di Pechino il 25 novembre 2026, mostra gli equipaggi delle navicelle spaziali Shenzhou-23 e Shenzhou-24 mentre conversano tra loro. L’equipaggio della Shenzhou-24, composto dagli astronauti cinesi Tang Hongbo e Wu Yi e dall’astronauta pakistano Muhammad Zeeshan Ali, è entrato oggi nella stazione spaziale cinese Tiangong.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)