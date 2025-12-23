SHANTOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 22 dicembre 2025, mostra un treno ad alta velocità che corre lungo il grande ponte Haojiang, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Il tratto Shantou-Shantou Sud della ferrovia ad alta velocità Shantou-Shanwei, lunga 162 chilometri, è stato completato e aperto al traffico lunedì, segnando l’entrata in funzione dell’intera linea ferroviaria.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]