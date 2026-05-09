ROMA (ITALPRESS) – Secondo l’intelligence statunitense, Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema iraniana, sta svolgendo un ruolo cruciale nella definizione della strategia bellica, al fianco di alti funzionari iraniani”. Lo riferisce la Cnn, sulla scorta di diverse fonti a conoscenza dei dossier e, anche se “la precisa gerarchia all’interno di un regime ormai frammentato rimane poco chiara”, tuttavia Mojtaba Khamenei “sta probabilmente contribuendo a indirizzare i negoziati tra l’Iran e gli Stati Uniti per porre fine alla guerra”.

Khamenei non è stato visto in pubblico da quando ha riportato gravi ferite durante un attentato che ha ucciso suo padre e diversi alti ufficiali militari del Paese all’inizio della guerra, alimentando speculazioni sul suo stato di salute e sul suo ruolo nella struttura di leadership iraniana. L’amministrazione Trump continua a perseguire una soluzione diplomatica al conflitto, mentre il cessate il fuoco si protrae da oltre un mese. L’intelligence statunitense valuta che “l’Iran stia ancora cercando di riprendersi dalla campagna di bombardamenti americani, che ha lasciato intatte significative capacità militari iraniane e la capacità di sopravvivere per altri mesi al blocco americano”.

– foto IPA Agency –

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