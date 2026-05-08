Egitto-Francia, ministri esteri a colloquio. Rafforzata cooperazione strategica e coordinamento regionale

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Affari esteri dell’Egitto, Badr Abdel Aaty, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, dedicato al rafforzamento delle relazioni bilaterali e agli sviluppi regionali. Secondo una nota del dicastero egiziano, i due ministri hanno sottolineato il crescente dinamismo dei rapporti tra Egitto e Francia dopo l’elevazione al livello di partenariato strategico, evidenziando l’importanza della cooperazione economica e commerciale e accogliendo con favore la prossima inaugurazione dell’Università Senghor a Borg El Arab. Il colloquio ha affrontato le principali crisi regionali.

Il ministro francese ha elogiato gli sforzi egiziani per contenere l’escalation, mentre Abdel Aaty ha ribadito la priorità delle soluzioni diplomatiche e il sostegno al dialogo tra Stati Uniti e Iran. È stata inoltre discussa la situazione nella Striscia di Gaza, sottolineando l’esigenza di proseguire nell’attuazione delle fasi del piano in corso e di avviare quelle successive. Per il Libano, l’Egitto ha riaffermato il proprio sostegno alla stabilità e condannato le violazioni della sovranità, sottolineando l’importanza dell’unità e dell’integrità territoriale del Paese. Le parti hanno concordato di proseguire il coordinamento nel quadro del partenariato strategico per rafforzare sicurezza e stabilità regionale.

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