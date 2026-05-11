WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La navetta di rifornimento Tianzhou-10 si è agganciata oggi con successo alla porta di attracco posteriore di Tianhe, il modulo centrale della stazione spaziale cinese Tiangong, secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency.

L’operazione è stata eseguita alle 13:11 (ora di Pechino), dopo che il veicolo era entrato in orbita e aveva completato la configurazione operativa, ha precisato l’agenzia.

I membri dell’equipaggio della Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale entreranno nella navetta di rifornimento e trasferiranno i carichi utili come da programma.

La Cina ha lanciato la navetta di rifornimento Tianzhou-10 lunedì alle 8:14 (ora di Pechino) dal Sito di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan.

(ITALPRESS).