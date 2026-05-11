Cina-USA: consultazioni economiche e commerciali il 12 e 13 maggio in Repubblica di Corea

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Come concordato sia dalla Cina che dagli Stati Uniti, il vice primo ministro cinese He Lifeng – che è anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese – guiderà una delegazione nella Repubblica di Corea (ROK) per tenere dei colloqui economici e commerciali con gli Stati Uniti dal 12 al 13 maggio. Lo ha annunciato ieri il ministero del Commercio.

Le due parti agiranno sulla base dell’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato durante il loro incontro a Busan e nel corso delle precedenti conversazioni telefoniche, e terranno consultazioni sulle questioni economiche e commerciali di reciproco interesse, ha riferito il ministero.

(ITALPRESS).