Sahara, il Giappone sostiene l’autonomia sotto la sovranità marocchina

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Giappone ha accolto favorevolmente, venerdì, l’adozione della Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2025, che afferma come “una reale autonomia sotto sovranità marocchina possa rappresentare una delle soluzioni più praticabili”, sottolineando l’intenzione di agire conformemente a tale posizione sul piano diplomatico ed economico. E’ quanto si legge in una nota pubblicata sul sito del ministero degli Esteri del Marocco.

Questa posizione è contenuta nel Comunicato congiunto firmato dal ministro degli Affari Esteri marocchino Nasser Bourita, e dal suo omologo giapponese, Motegi Toshimitsu, nel corso di una videoconferenza organizzata in occasione della celebrazione, nel 2026, del 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Regno del Marocco e il Giappone. Sempre secondo la nota di Rabat, Tokyo ha espresso il proprio sostegno agli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite e del suo Inviato personale per facilitare e guidare i negoziati, sulla base del piano marocchino di autonomia, al fine di raggiungere una soluzione giusta, duratura e reciprocamente accettabile della controversia regionale.

Nel Comunicato congiunto, il Giappone ha accolto con favore l’adozione della Risoluzione 2797, invitando le parti a partecipare ai negoziati senza precondizioni e sulla base dell’iniziativa marocchina di autonomia. Tokyo ritiene infatti che “una reale autonomia sotto sovranità marocchina potrebbe costituire una delle soluzioni più praticabili” per porre fine a questo contenzioso regionale.

Per tradurre concretamente questa nuova posizione, Motegi Toshimitsu ha inoltre affermato che il Giappone è pronto ad agire tenendo conto della propria posizione e dell’attuale evoluzione della situazione, anche sul piano diplomatico ed economico. Con questa posizione, si legge nella nota del ministero marocchino, Tokyo si unisce ad altre potenze internazionali e alla larga maggioranza della comunità internazionale, che sostengono l’autonomia sotto sovranità marocchina.

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