Cina: emanate norme aggiornate sulla gestione delle risorse genetiche umane

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha emanato una serie di norme aggiornate in materia di raccolta, conservazione e utilizzo delle risorse genetiche umane, rafforzando le misure di tutela dei dati personali e della biosicurezza nazionale e semplificando al contempo le procedure normative relative alla ricerca e alle applicazioni mediche.

La Commissione sanitaria nazionale (NHC) ha pubblicato ieri sul proprio sito una versione aggiornata delle norme dettagliate di attuazione per la gestione delle risorse in questione, modificando un documento emanato per la prima volta nel 2023.

Le norme riguardano le attività di raccolta, conservazione e utilizzo delle risorse genetiche umane della Cina all’interno del Paese, nonché la fornitura di tali risorse e informazioni all’estero.

Le risorse genetiche umane si riferiscono generalmente a organi, tessuti e cellule umane contenenti materiale genetico come il DNA, nonché alle informazioni genetiche da essi derivate.

La NHC ha dichiarato che le revisioni ottimizzano le relative procedure di approvazione e registrazione e rafforzano il quadro normativo e di supervisione, con l’obiettivo di garantire che le risorse genetiche umane siano utilizzate in modo standardizzato, sicuro ed efficiente, sostenendo al contempo lo sviluppo di alta qualità dei settori farmaceutico e sanitario.

Secondo le norme, le attività che coinvolgono risorse genetiche umane devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti e agli altri requisiti pertinenti. Non devono mettere in pericolo la salute pubblica, la sicurezza nazionale o l’interesse pubblico della Cina.

Inoltre, devono rispettare i principi etici e attenersi agli standard, ai protocolli e alle specifiche scientifiche e tecnologiche pertinenti, si legge nel documento.

Le norme richiedono inoltre che i diritti alla privacy e alla protezione dei dati personali degli individui che forniscono risorse genetiche umane siano rispettati e tutelati durante il relativo processo. Le operazioni pertinenti devono basarsi sul previo consenso informato e devono essere salvaguardati i diritti e gli interessi legittimi dei fornitori.

Secondo le norme, agli individui e alle organizzazioni stranieri è vietato raccogliere o conservare le risorse genetiche umane della Cina all’interno del Paese o fornire tali risorse a soggetti esteri.

Le organizzazioni estere che intendono utilizzare le risorse genetiche umane della Cina per la ricerca scientifica devono rispettare le leggi e i regolamenti cinesi e condurre le proprie ricerche in collaborazione con istituzioni cinesi.

Qualsiasi entità che conduca attività di ricerca collaborativa internazionale utilizzando le risorse genetiche umane della Cina deve ottenere l’approvazione della NHC, si legge nel documento, che aggiunge come anche l’esportazione di materiali genetici umani, compresi la loro spedizione, l’invio per posta o il trasporto fuori dalla Cina, richieda l’approvazione della NHC, oltre al completamento delle procedure doganali.

Il documento stabilisce inoltre norme relative alle procedure per le richieste e le approvazioni pertinenti, nonché per le responsabilità di supervisione delle autorità.

(ITALPRESS).