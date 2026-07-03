Cina: economia digitale in mostra a Pechino (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un bambino osserva robot intelligenti a una fiera esperienziale sull’economia digitale nell’area commerciale di Longfusi, nel distretto di Dongcheng a Pechino, capitale della Cina, il 2 luglio 2026.

La Global Digital Economy Conference 2026 si è aperta ieri a Pechino. A margine dell’evento, la fiera esperienziale sull’economia digitale è aperta al pubblico dal 27 giugno presso il Longfu Mansion, nell’area commerciale di Longfusi, presentando nuovi scenari, nuovi risultati e nuovi modelli di business dell’economia digitale. La fiera ha riunito oltre 40 imprese di tecnologia digitale, mostrando risultati innovativi dell’economia digitale in diversi ambiti, tra cui terminali IA, istruzione IA, giocattoli IA, intelligenza incarnata, interazione XR, prodotti culturali e creativi digitali ed e-commerce basato sull’IA. I cittadini possono non solo sperimentare l’applicazione di tecnologie all’avanguardia, ma anche acquistare un’ampia varietà di prodotti digitali di tendenza.

Con una storia di quasi 600 anni, Longfusi è un punto di riferimento culturale di Pechino, un tempo noto per ospitare una delle più importanti fiere templari della città. Oggi, Longfusi richiama l’attenzione del pubblico con una varietà di nuovi prodotti ed esperienze digitali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).