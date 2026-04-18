GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori ammirano i prodotti del costruttore motociclistico cinese ZXMOTO alla 139esima edizione della China Import and Export Fair a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 17 aprile 2026. La recente doppietta storica conquistata da ZXMOTO nella categoria World Supersport in occasione della tappa portoghese del Campionato mondiale Superbike ha attirato ampia attenzione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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