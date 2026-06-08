LONGNAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 7 giugno 2026, mostra campioni di olio d’oliva presso un’azienda di lavorazione delle olive nel distretto di Wudu, a Longnan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu.

Tale distretto rappresenta una delle principali aree della Cina per la coltivazione dell’olivo, con la sua industria olivicola leader nel Paese per dimensioni, produzione e ritorni economici. Nel 2025, l’area delle piantagioni di olivi del distretto di Wudu copriva circa 42.800 ettari, generando un valore totale della produzione di quattro miliardi di yuan, pari a circa 591 milioni di dollari. Il distretto ha sviluppato una filiera completa dell’industria olivicola che comprende oltre 80 prodotti in 10 principali categorie, tra cui olio d’oliva, integratori per la salute e prodotti per la cura della pelle.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).