YUNCHENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Zhang Changqin (a sinistra) serve una zuppa a un’operatrice ecologica nel distretto di Yanhu, città di Yuncheng, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, l’8 luglio 2026. Dieci anni fa, Zhang, responsabile dell’associazione di volontariato di Yanhu, vide un operatore ecologico mangiare un panino duro e freddo accompagnato soltanto da acqua fredda in una gelida mattina d’inverno. La scena lo colpì profondamente. In quel momento decise di avviare un progetto di pubblica utilità per fornire colazioni gratuite agli addetti alla pulizia delle strade. Il progetto è stato avviato nel novembre 2016 e da allora ha raccontato agli operatori ecologici e ai residenti locali le ragioni che lo avevano spinto ad avviare il progetto e il significato dell’iniziativa. Pian piano ha ottenuto il sostegno della comunità. Un numero crescente di persone, imprese e organizzazioni sociali ha cominciato a donare cibo e forniture. Negli ultimi dieci anni, l’associazione di volontariato ha distribuito complessivamente oltre 270.000 colazioni gratuite. L’associazione, che inizialmente contava soltanto pochi membri, oggi si compone di quasi 2.000 volontari registrati e ha spinto altre migliaia di cittadini a partecipare. Oltre al programma delle colazioni, l’associazione ha avviato anche altre iniziative rivolte ai bambini in difficoltà e agli anziani. “Continueremo ad andare avanti”, afferma Zhang Changqin. “Crediamo che il volontariato possa essere una forza potente nel promuovere il progresso sociale”.

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(ITALPRESS).