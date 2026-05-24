Cina: da 19 anni nel deserto per trasformare le dune in oasi (3)

ALXA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ma Fenmei controlla la crescita delle piante di saxaul nel deserto di Badain Jaran, nella Bandiera destra di Alxa, nella Lega di Alxa della Regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 21 maggio 2026.

Ma Fenmei, 52 anni, residente nel gacha (villaggio) di Xialamu, nel sumu (comune) di Mandala, lavora da diciannove anni nel contrasto alla desertificazione nel deserto di Badain Jaran. Circa 30 anni fa, il vento primaverile nella zona era così forte che la popolazione locale riusciva a malapena ad aprire gli occhi. Nel 2006, approfittando delle politiche di divieto del pascolo e dei sussidi per il contrasto alla desertificazione, Ma vendette tutto il bestiame e investì il ricavato nella piantumazione di saxaul nel deserto. Ogni anno, da marzo ad agosto, vive nel deserto, dedicandosi alla coltivazione delle piante di saxaul. All’inizio, il forte vento e la sabbia intensa seppellivano sempre le piantine di saxaul il giorno dopo la messa a dimora. Ma continuò a ripiantarle. Nell’arco di un anno, riuscì a piantare oltre 500 mu (circa 33,33 ettari) di saxaul. Oggi, grazie alla sua vasta esperienza nella piantumazione e alla promozione delle tecnologie per il controllo della sabbia, ha raggiunto un tasso di sopravvivenza del 90% per le sue piantagioni di saxaul, che coprono una superficie totale di oltre 200.000 mu (circa 13.333 ettari). Gli alberi di saxaul hanno gradualmente bloccato le sabbie mobili, trasformando il deserto in vaste oasi. La Bandiera destra di Alxa ha varato politiche di sostegno per incoraggiare agricoltori e pastori a coltivare piante di saxaul, compiendo progressi significativi nel ripristino ecologico del deserto di Badain Jaran. “Se le persone trattano bene il deserto, il deserto le ricompenserà”, ha detto Ma.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)