Cina: completati i ponti della ferrovia AV Chongqing-Kunming (1)

KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto lavora per posizionare l’ultima trave scatolare di un ponte lungo la ferrovia ad alta velocità Chongqing-Kunming nel distretto di Chenggong, a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 3 febbraio 2026. Con il posizionamento preciso di quest’ultima trave martedì, la costruzione dei ponti lungo la ferrovia è stata completata, aprendo la strada alle fasi successive dei lavori. All’apertura al traffico della linea, i tempi di percorezza tra Chongqing e Kunming si ridurranno in modo significativo. Il progetto rafforzerà la connettività tra il sud-ovest della Cina e il resto del Paese, promuovendo uno sviluppo economico regionale più coordinato.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).