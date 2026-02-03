Cina: completati i ponti della ferrovia AV Chongqing-Kunming (1)

(260203) -- KUNMING, Feb. 3, 2026 (Xinhua) -- A staff member works to position the last box girder of a bridge along the Chongqing-Kunming high-speed railway in Chenggong District of Kunming, southwest China's Yunnan Province, Feb. 3, 2026. As the last box girder of a bridge was precisely positioned on Tuesday, the construction of bridges along the Chongqing-Kunming High-Speed Railway was fully completed, paving way for subsequent construction work. When the Chongqing-Kunming high-speed railway opens to traffic, travel time between Chongqing and Kunming will be significantly reduced. This will boost connectivity between China's southwest region and the rest of the country, and promote coordinated regional economic development. (Xinhua/Chen Xinbo)

KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto lavora per posizionare l’ultima trave scatolare di un ponte lungo la ferrovia ad alta velocità Chongqing-Kunming nel distretto di Chenggong, a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 3 febbraio 2026. Con il posizionamento preciso di quest’ultima trave martedì, la costruzione dei ponti lungo la ferrovia è stata completata, aprendo la strada alle fasi successive dei lavori. All’apertura al traffico della linea, i tempi di percorezza tra Chongqing e Kunming si ridurranno in modo significativo. Il progetto rafforzerà la connettività tra il sud-ovest della Cina e il resto del Paese, promuovendo uno sviluppo economico regionale più coordinato.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

