Cina: completata la congiunzione delle campate del ponte Miaojialiang (1)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 12 ottobre 2026, mostra il cantiere del grande ponte Miaojialiang nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing. Situato nella contea di Chengkou a Chongqing, il grande ponte Miaojialiang è lungo 941,6 metri ed è un progetto chiave lungo la ferrovia ad alta velocità Xi’an-Chongqing. La congiunzione delle campate del ponte è stata completata con successo ieri.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).