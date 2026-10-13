Operatori 118, incontro in Assessorato sul caro carburante: convergenza su proposte Regione Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sostanziale convergenza sulle misure proposte dalla Regione Sardegna per fronteggiare l’aumento dei costi sostenuti dagli operatori del servizio di emergenza-urgenza 118. È quanto emerso dall’incontro svoltosi oggi nella sede dell’Assessorato regionale della Sanità, alla presenza del capo di Gabinetto Stefano Ferreli, del direttore generale di AREUS Serusi e dei rappresentanti degli operatori del servizio 118.

Al centro del confronto, il caro carburante e le conseguenti difficoltà economiche che gravano sulle associazioni e sugli operatori impegnati quotidianamente nel garantire un servizio essenziale per i cittadini. Per affrontare l’emergenza legata all’aumento dei prezzi dei carburanti, l’Assessorato e AREUS si sono impegnati a intervenire, nelle more del rinnovo della convenzione con gli operatori del 118, attraverso il riconoscimento di una quota compensativa commisurata agli aumenti dei prezzi certificati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

L’Assessorato autorizzerà AREUS a procedere alla liquidazione delle somme spettanti sulla base degli incrementi adeguatamente documentati, utilizzando risorse a valere sul Fondo sanitario regionale.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la questione più generale dell’incremento dei costi di gestione del servizio. Su questo fronte, l’Assessorato ha assunto l’impegno di tradurre le istanze degli operatori in misure strutturali da inserire nella prossima manovra finanziaria regionale.

L’impegno prevede lo stanziamento a regime di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per un totale di 15 milioni di euro nel triennio, con l’obiettivo di sostenere la continuità e la sostenibilità economica delle attività del 118.

L’incontro si è concluso con una sostanziale condivisione del percorso proposto dalla parte istituzionale, sia per quanto riguarda le misure compensative relative al caro carburante, sia in relazione agli ulteriori interventi economici destinati a rispondere alle esigenze degli operatori dell’emergenza-urgenza con ulteriore impegno di poter firmare nuova convenzione in tempi brevissimi.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).