Studenti in piazza in Francia, nuovi scontri con la polizia a Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alcuni scontri tra manifestanti e polizia “hanno funestato la conclusione della marcia” degli studenti a Parigi, secondo quanto riporta l’emittente francese Bmftv. Sebbene molti manifestanti si fossero già allontanati dopo l’arrivo in Place Vauban, proprio in quell’area sono nati dei tafferugli, con lanci di lacrimogeni e cariche della polizia in risposta al lancio di oggetti. Nella giornata di oggi sono state programmate delle manifestazioni in tutte le città della Francia per la quinta ondata di proteste studentesche. Da metà settembre gli studenti degli istituti superiori chiedono maggiori risorse per le scuole e per la loro istruzione. In tutta la Francia oggi hanno sfilato 161 mila persone, di cui 41 mila a Parigi, secondo i dati del ministero dell’Interno. Si tratterebbe invece di una cifra molto più alta, circa 480.000 persone su tutto il territorio nazionale, secondo i dati diffusi dal coordinamento sindacale delle organizzazioni studentesche.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).