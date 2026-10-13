Ue, al via i negoziati su due nuovi cluster per l’adesione dell’Ucraina

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione europea e l’Ucraina hanno compiuto oggi un nuovo passo nel processo di adesione, avviando i negoziati sui cluster “mercato interno” e “competitività e crescita inclusiva”. La decisione fa seguito all’apertura del negoziato sul cluster “relazioni esterne”, avvenuta a luglio 2026.

“Abbiamo raggiunto oggi un altro traguardo nel percorso di Kyiv verso l’adesione all’Ue”, ha dichiarato Thomas Byrne, ministro per gli Affari europei e la Difesa dell’Irlanda, il cui Paese detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue. “La presidenza irlandese è impegnata a far progredire il processo di adesione dell’Ucraina. La decisione odierna dimostra la resilienza e la determinazione dell’Ucraina nel proseguire sulla strada delle riforme, nonostante circostanze estremamente difficili”, ha proseguito.

Il cluster “mercato interno” riguarda le politiche Ue relative alla libera circolazione di merci, servizi, lavoratori e capitali, oltre alle norme comuni in materia di concorrenza, servizi finanziari, diritto societario e tutela dei consumatori. Si compone di nove capitoli negoziali: libera circolazione delle merci; libera circolazione dei lavoratori; diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi; libera circolazione dei capitali; diritto societario; diritto di proprietà intellettuale; politica della concorrenza; servizi finanziari; protezione dei consumatori e della salute.

Il cluster “competitività e crescita inclusiva” riguarda le politiche Ue legate alla competitività economica e alla crescita, tra cui fiscalità, politica economica e monetaria, industria, trasformazione digitale, occupazione, istruzione, ricerca e dogane. Comprende otto capitoli:trasformazione digitale e media; fiscalità; politica economica e monetaria; politica sociale e occupazione; politica d’impresa e industriale; scienza e ricerca; istruzione e cultura; unione doganale.

L’Ue ha inoltre fissato i parametri (benchmark) per la futura chiusura provvisoria di questi capitoli. L’adesione all’Unione, si sottolinea, è un processo basato sul merito: il monitoraggio dei progressi nell’allineamento e nell’attuazione dell’acquis comunitario e delle norme europee pertinenti proseguirà per tutta la durata dei negoziati.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).