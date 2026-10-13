A Londra la mostra “Italian paintings”, l’Italia vista dagli occhi di Arturo Di Stefano

LONDRA (ITALPRESS) – L’Italia, attraverso alcuni suoi luoghi significativi, visti oggi con gli occhi di un artista inglese, figlio di emigrati italiani. E’ la mostra “Italian paintings” del pittore Arturo Di Stefano, che l’Istituto Italiano di Cultura di Londra inaugura in contemporanea con Frieze, uno degli appuntamenti d’arte contemporanea più importanti a livello globale, che si tiene questa settimana nella capitale britannica. La mostra è stata inaugurata a Casa Italia, alla presenza dell’ambasciatore Fabio Cassese, dal Direttore della National Gallery, Sir Gabriele Finaldi, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza dell’Italia e di Torino nella formazione di Di Stefano, grazie ad una borsa di studio assegnatagli proprio dall’Istituto di Cultura.

“Le immagini di Di Stefano – ha spiegato Sir Finaldi – hanno una poesia che è un portato della storia sospesa tra due culture di questo artista. Il dipinto di Villa San Giovanni (2003) è l’immagine del porto da cui il padre di Arturo si sarebbe imbarcato nel dopoguerra per il lungo viaggio verso una nuova vita nel nord dell’Inghilterra. Alcuni soggetti sembrano scelti per la sfida che rappresentano per il pittore, come le sedie di plastica bianche in Open air cinema, Orvieto (2016-17)”.

Un percorso, ha sottolineato il direttore Francesco Bongarrà, “che rappresenta il nostro Paese con amore, restituendo immagini fresche e reali del nostro Paese”.

“Questa mostra – ha sottolineato Di Stefano – è il mio modo per ringraziare l’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Londra per l’aiuto decisivo ricevuto all’inizio della mia carriera”.

– foto Francesco Bongarrà –

(ITALPRESS).