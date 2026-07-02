Cina: commercio di servizi +6% nei primi cinque mesi del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio di servizi della Cina è cresciuto del 6% su base annua nei primi cinque mesi del 2026, con esportazioni di viaggi e servizi ad alta intensità di conoscenza in crescita particolarmente sostenuta, secondo dati ufficiali diffusi ieri.

Il valore totale delle importazioni e delle esportazioni di servizi ha raggiunto quasi 3.100 miliardi di yuan (circa 455,4 miliardi di dollari Usa) tra gennaio e maggio di quest’anno, secondo i dati pubblicati dal Ministero del Commercio.

Nel dettaglio, le esportazioni di servizi sono aumentate del 15,9%, a 1.230 miliardi di yuan, mentre le importazioni sono salite dello 0,4%, a 1.870 miliardi di yuan. Il deficit del commercio di servizi si è ridotto di 160,72 miliardi di yuan rispetto all’anno precedente, attestandosi a 638,56 miliardi di yuan.

Nel periodo, il commercio di servizi ad alta intensità di conoscenza è aumentato del 5,4% su base annua, a 1.370 miliardi di yuan, rappresentando il 44,2% dell’intero commercio di servizi.

Le esportazioni di servizi ad alta intensità di conoscenza sono balzate del 12,2%, a 667,75 miliardi di yuan, con i diritti per l’utilizzo della proprietà intellettuale e i servizi culturali e ricreativi personali in forte aumento, rispettivamente del 64,9% e del 50,1%.

Le esportazioni di servizi legati ai viaggi hanno registrato il ritmo di crescita più rapido tra i primi cinque settori dell’export di servizi, salendo del 31,3%, a 188,5 miliardi di yuan. Le importazioni di servizi di trasporto hanno totalizzato 402,52 miliardi di yuan, in aumento del 26,7%, segnando il tasso di crescita più rapido tra le prime cinque categorie dell’import di servizi.

(ITALPRESS).