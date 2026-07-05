Cina: cittadini cercano di combattere il caldo nei parchi acquatici (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Persone si divertono in un parco acquatico nel distretto di Luquan, nella città di Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 4 luglio 2026. Un’ondata di calore, la più estesa finora quest’anno, sta colpendo negli ultimi giorni molte località della Cina settentrionale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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