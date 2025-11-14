YUNCHENG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcuni cigni bianchi sono stati fotografati nella zona umida del Fiume Giallo di Pinglu, nella contea di Pinglu di Yuncheng, nella provincia settentrionale cinese di Shanxi, il 13 novembre 2025. La zona umida del Fiume Giallo di Pinglu, che copre oltre 6.000 ettari, ha un clima piacevole e abbondanza di cibo, ed è uno degli habitat invernali dei cigni bianchi in Cina. Ogni anno, cigni selvatici migratori dalla Siberia russa arrivano nella zona umida per trascorrere l’inverno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).