PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni bambini partecipano a un gioco durante un evento di un campo estivo a Pechino, capitale della Cina, il 12 luglio 2026. Ieri l’UNICEF Cina ha invitato l’atleta all’evento al quale hanno partecipato bambini con disabilità visive, con l’obiettivo di aiutare questi bambini a scoprire il proprio potenziale e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela dei loro diritti.

-Foto Xinhua-

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