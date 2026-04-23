Cina: Changchun, librerie si trasformano in spazi di esperienza culturale (2)

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei cittadini leggono libri in una libreria di Changchun, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 19 aprile 2026. Negli ultimi anni, la città ha promosso la trasformazione delle librerie tradizionali in spazi per un’esperienza culturale integrata, introducendo e ampliando modalità di lettura innovative.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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