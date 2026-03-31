PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei vigili del fuoco mostrano come utilizzare la lancia antincendio agli studenti di una scuola media della città di Meishan, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 30 marzo 2026. In questo giorno si celebra la Giornata nazionale dell’educazione alla sicurezza in Cina per gli studenti delle scuole primarie e secondarie.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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