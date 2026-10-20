Trump “Zelensky? E’ il momento che qualcun altro negozi per Kiev”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Penso sia giunto il momento che qualcun altro tratti per conto dell’Ucraina. Forse è il caso che Zelensky incarichi qualcun altro per condurre i negoziati”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano un commento sulle parole del presidente ucraino, secondo il quale Trump si troverebbe “dalla parte sbagliata della storia” allentando le sanzioni alla Russia

. Interpellato poi in merito a un eventuale incontro con Vladimir Putin e Xi Jinping anche in assenza di Zelensky Trump ha ribadito che “sarei disposto a incontrare chiunque, se questo potesse servire a porre fine alla guerra, a prescindere dalla presenza di altre parti in causa; farò tutto ciò che è in mio potere per chiudere il conflitto. A novembre sarò in Cina per discutere di denuclearizzazione: se riuscissimo a ottenere la denuclearizzazione, avrei reso al mondo un servizio davvero enorme”, ha sottolineato Trump.

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