PARMA (ITALPRESS) – Un ottimo Torino si impone 3-0 contro il Parma al Tardini nel posticipo della settima giornata. Sono due perle di Simeone e un gol da rapinatore d’area di Adams ad affondare gli avversari. Gli ospiti partono bene e al 4′ passano in vantaggio. Bragança apre bene sulla destra per Belghali, il quale mette sul secondo palo un cross pennella su cui si avventa Simeone, che trafigge Corvi con un sinistro al volo. E’ il primo gol in campionato per il Cholito. I granata dominano e al 24′ trovano il raddoppio. Simeone prende palla nella zona destra dell’area di rigore, effettua un tiro cross deviato da un difensore che si trasforma in un assist per Adams, il quale infila Corvi di testa da posizione ravvicinata. Gli uomini di Gilardino, alla sua prima al Tardini sulla nuova panchina, reagiscono al 33′ ma Perri compie un grande intervento su una girata da destro di Romero. I padroni di casa chiudono in crescendo e al 43′ è ancora Perri a respingere con i pugni, questa volta su Diego Carlos. Il primo tempo si chiude sullo 0-2. Gli emiliani sfiorano il gol al 3′ della ripresa quando Tourè incorna a lato di un soffio non sfruttando un bel traversone dalla destra di Bernabè. Due minuti dopo, il neo entrato Lontani calcia alto di poco da posizione favorevole. Dopo diversi minuti di sofferenza, gli uomini di Abate alzano nuovamente il baricentro e al 24′ calano il tris. Simeone parte palla al piede poco dopo la metà campo e dai 20 metri scaglia un meraviglioso destro che si infila sotto l’incrocio dei pali, siglando la doppietta personale. Al 33′, Perri difende la propria imbattibilità con un intervento in angolo su una conclusione di sinistro del neo entrato Frigan. L’attaccante croato va in gol tre minuti più tardi, ma Ayroldi annulla per fuorigioco dopo la segnalazione del Var. Sarà di fatto l’ultima occasione della gara, con il risultato che non cambierà più. Grazie a questi tre punti, il Torino sale in decima posizione a quota 10, agganciando il Napoli. Il Parma esce invece tra i fischi del suo pubblico e resta al penultimo posto con 4 punti all’attivo.

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(ITALPRESS).

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