A Tripoli un dialogo sulla letteratura libica in Italia

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Nell’ambito della terza edizione della Fiera Internazionale del Libro organizzata dalla Procura della Repubblica libica a Tripoli si è tenuto un dialogo letterario dal titolo “La ricezione della letteratura libica in Italia, tra storia e stereotipo”.

Secondo quanto reso noto dagli organizzatori dell’evento in un comunicato, la professoressa Elvira Diana,ordinaria di Lingua e letteratura araba all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ha esaminato la presenza della letteratura libica nel panorama culturale italiano, il modo in cui viene accolta e le percezioni che si sono formate tra i lettori italiani. L’incontro ha evidenziato come l’opera letteraria libica sia ancora spesso influenzata da retaggi storici e immagini stereotipate. L’evento si inserisce nel quadro della promozione dello scambio culturale, con l’obiettivo di aprire nuovi orizzonti per la conoscenza della letteratura libica e gettare ponti di comunicazione tra le culture libica e italiana.

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