Libano, previsti nuovi colloqui con Israele in Florida

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – I nuovi colloqui tecnici tra i rappresentanti militari libanesi e israeliani sono previsti domani e mercoledì presso il quartier generale del Comando Centrale delle forze armate statunitensi a Tampa, in Florida. Lo hanno riferito all’emittente libanese LBCI alcune fonti ufficiali libanesi.

La delegazione militare libanese intende sollevare tutte le questioni già presentate durante i colloqui tenutisi a Roma il 4 e 5 agosto. Inoltre, farà presente alle controparti statunitense e israeliana che, secondo quanto riportato da fonti libanesi, l’esercito israeliano non ha rispettato i requisiti stabiliti per la prima “area pilota” prevista dall’accordo quadro.

Secondo le fonti ufficiali, la struttura degli incontri in Florida ricalcherà quella delle sessioni tenutesi in precedenza a Washington e a Roma, con il generale statunitense Joseph Clearfield a capo della delegazione americana.

– Foto Ipa Agency

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