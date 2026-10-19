Ue, Abela segnala il calo della qualità della vita e difende il modello maltese

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il crescente malcontento sociale in Europa è legato al deterioramento del tenore di vita e alle difficoltà economiche delle famiglie. Ne è convinto il primo ministro maltese Robert Abela, che ha difeso il modello economico di Malta, indicandolo come un fattore di stabilità per cittadini e imprese.

Intervenendo a un incontro, ha richiamato le recenti proteste giovanili in Francia, Italia e Albania, sostenendo che diversi governi europei stanno incontrando crescenti difficoltà nel proteggere i cittadini dalle conseguenze della crisi economica.

Il premier ha contrapposto a questo scenario la strategia adottata da Malta, sottolineando l’impegno del governo nel contenere l’impatto del rincaro della vita su famiglie e imprese.

Abela ha sottolineato come, nel corso degli incontri con gli Stati membri dell’Unione europea sul prossimo bilancio comunitario, il dibattito si è concentrato soprattutto sul finanziamento delle guerre in corso, anziché sulle difficoltà economiche dei cittadini.

Secondo Abela, mentre i leader europei restano concentrati sulle crisi internazionali, la qualità della vita nel continente continua a peggiorare e un numero crescente di famiglie fatica a sostenere le spese essenziali.

Il capo del governo maltese ha rivendicato la scelta di mantenere gli interventi pubblici sui prezzi dell’energia, attraverso sussidi destinati a proteggere famiglie e imprese dagli aumenti sui mercati internazionali. Una politica che, secondo Abela, consente al Paese di preservare la stabilità economica e di concentrarsi sulle opportunità future, anziché limitarsi a fronteggiare le emergenze del presente.

Il premier ha tuttavia riconosciuto che la buona performance economica di Malta non esclude la presenza di criticità interne. Ma “se hai una ricetta che funziona, la butti via o cerchi di migliorarla”, ha affermato, definendo populiste le critiche al modello economico del governo.

Per Abela, Malta deve quindi concentrarsi sul miglioramento della qualità della crescita, senza rinunciare all’impostazione economica che, a suo giudizio, ha contribuito a garantire stabilità al Paese.

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(ITALPRESS).