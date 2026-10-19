ZHONGWEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto aerea, scattata da un drone il 18 ottobre 2026, mostra degli agricoltori al lavoro in un meleto nella cittadina di Yongkang, nel distretto di Shapotou della città di Zhongwei, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui.
Il distretto di Shapotou, che si estende lungo il margine meridionale del deserto di Tengger e del fiume Giallo, è entrato di recente in una stagione di raccolto abbondante di mele resistenti alla siccità. I meleti coprono attualmente 80.200 mu (circa 5.346,67 ettari) nel distretto, con una resa stimata per questa stagione di 144.000 tonnellate, per un valore di oltre un miliardo di yuan (circa 150 milioni di dollari).
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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