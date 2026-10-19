Ecuador, l’ambasciatore Davoli riceve un riconoscimento per la cooperazione italiana

QUITO (ECUADOR) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Ecuador, Giovanni Davoli, ha ricevuto una targa dalle mani di Ricardo Morales, Difensore Pubblico dell’Ecuador. Nella targa, secondo una nota dell’Ambasciata, si fa stato dell’importante “appoggio al rafforzamento del sistema di giustizia ecuadoriano e del suo impegno per la cooperazione bilaterale e l’interscambio di conoscenze, così come del suo deciso appoggio allo sviluppo di iniziative congiunte nel quadro della lotta antimafia”. La cerimonia si è svolta nel corso di un evento nella città di Cuenca, per celebrare “la giornata del Difensore Pubblico”. Durante la cerimonia si è altresì firmato un accordo tra il Difensore Pubblico e il Servizio Penitenziario per il trattamento dei detenuti, redatto con l’aiuto degli esperti antimafia italiani del programma ITAJUS. Altresì, ITAJUS ha firmato un accordo di collaborazione con l’ufficio del Difensore Pubblico.

– foto ufficio stampa Ambasciata d’Italia in Ecuador –

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