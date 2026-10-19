Egitto, il ministro Badawi inaugura domani ad Alessandria il MOC 2026

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse minerarie, Karim Badawi, inaugurerà domani, presso la Biblioteca di Alessandria, il Mediterranean Oil & Gas Conference and Exhibition (MOC 2026), in programma fino al 22 ottobre. Parteciperà anche il ministro dell’Energia di Cipro, Michael Damianos, insieme a rappresentanti delle principali società energetiche internazionali ed esponenti del settore petrolifero.

Intitolata “L’Egitto, pilastro fondamentale per la sicurezza energetica nel Mediterraneo”, l’edizione di quest’anno si concentrerà sull’accelerazione delle attività di esplorazione e produzione, sull’impiego di tecnologie avanzate e sulla promozione di investimenti e partnership nel settore petrolifero e del gas.

In occasione dell’apertura sono previste la firma di nuovi accordi con la statunitense Chevron, alla presenza dei due ministri, per accelerare il collegamento del giacimento di gas cipriota Aphrodite alle infrastrutture egiziane. L’iniziativa mira a rafforzare la cooperazione regionale e il ruolo dell’Egitto come hub per la ricezione, il commercio e la riesportazione del gas verso i mercati internazionali.

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