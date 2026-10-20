L’Onu approva una risoluzione contro il reclutamento online dei minori nei conflitti

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all’unanimità la risoluzione presentata dalla Grecia, per rafforzare la protezione dei bambini coinvolti nei conflitti armati dai pericoli delle nuove tecnologie digitali. Il testo, sostenuto da tutti i 15 membri del Consiglio e co-patrocinato da oltre 90 Paesi – tra i quali anche l’Italia – chiede la cessazione immediata del reclutamento, dell’impiego e del nuovo reclutamento di minori da parte dei gruppi armati attraverso piattaforme digitali e social media.

La risoluzione riconosce come Internet e le nuove tecnologie possano facilitare e amplificare gravi violazioni dei diritti dell’infanzia nelle zone di guerra. Sollecita quindi gli Stati a rafforzare le normative nazionali, garantire meccanismi sicuri di denuncia e promuovere l’alfabetizzazione digitale dei minori. L’iniziativa è stata promossa dalla Grecia, che detiene la presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza per ottobre, guidata dall’ambasciatrice Aglaia Balta.

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