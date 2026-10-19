La Stampa USA lancia una scuola di formazione per i giornalisti italoamericani del futuro

WASHINGTON (ITALPRESS) – Il Gruppo SAE annuncia il lancio di una scuola di formazione dedicata ai giornalisti italoamericani del futuro. L’iniziativa è il primo progetto sviluppato nell’ambito di La Stampa USA, il portale d’informazione in lingua inglese del Gruppo. Il progetto è stato presentato nella Jefferson East Room del Washington Hilton, in occasione del 51° Gala della National Italian American Foundation (NIAF), la principale organizzazione di rappresentanza della comunità italoamericana negli Stati Uniti. La scuola si propone di formare una nuova generazione di professionisti dell’informazione. Si rivolge in particolare ai giovani italoamericani che non hanno mai avuto l’opportunità di imparare la lingua italiana, ma che conservano un forte interesse e un profondo legame con la terra d’origine delle loro famiglie. Il giornalismo sta attraversando una fase di profonda trasformazione e gli studenti potranno conoscere da vicino una professione in continua evoluzione, sempre più influenzata dai nuovi media e, soprattutto, dal digitale. I partecipanti più meritevoli saranno inoltre selezionati per entrare nelle redazioni dei giornali del Gruppo SAE.

Il programma si inserisce nella partnership tra La Stampa USA e NIAF, perseguita dal Gruppo SAE fin dalle prime fasi di ideazione del portale. Tra le iniziative previste dalla collaborazione figurano anche tre grandi eventi all’anno, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le due sponde dell’Atlantico.

“Fin dal momento in cui abbiamo ideato La Stampa USA, abbiamo deciso di sviluppare questo progetto insieme alla NIAF, che sarà il nostro principale punto di riferimento per conoscere meglio la comunità italoamericana e gli Stati Uniti”, ha dichiarato Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del Gruppo SAE. “Con questa scuola vogliamo fornire ai giovani italoamericani gli strumenti per intraprendere una professione in rapida trasformazione, investendo nelle loro competenze e nei loro talenti. Il nostro obiettivo resta raccontare l’Italia e, in particolare, il suo tessuto imprenditoriale. Vogliamo farlo con il contributo di una nuova generazione di giornalisti che condividano il nostro profondo legame con l’Italia”.

“La Stampa USA vuole essere una finestra sugli Stati Uniti per gli italiani”, ha dichiarato Maurizio Molinari, direttore editoriale del Gruppo SAE e responsabile di La Stampa USA. “Allo stesso tempo, vogliamo che sia uno spazio in cui gli italoamericani possano raccontare all’America le proprie comunità, la propria storia e le proprie aspirazioni”. La Stampa USA è un portale accessibile gratuitamente, con una redazione a New York guidata dalla caporedattrice dell’ufficio di corrispondenza, Valeria Robecco.

Robert Allegrini, presidente e amministratore delegato della National Italian American Foundation, ha partecipato all’evento insieme al presidente della fondazione, John Calvelli. “In qualità di presidente della NIAF, sono lieto di avviare questa partnership con La Stampa”, ha dichiarato Allegrini. “Purtroppo, la maggior parte degli italoamericani non ha avuto l’opportunità di imparare la lingua italiana, ma ha sempre nutrito un grande interesse per l’Italia”. Il Gruppo SAE sostiene il dialogo economico tra Italia e Stati Uniti anche attraverso altre iniziative. In occasione del lancio ufficiale di La Stampa USA a New York, il Gruppo ha firmato un accordo con SACE, l’agenzia italiana per il credito all’esportazione, che offre garanzie finanziarie a sostegno delle esportazioni e della crescita delle imprese italiane.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).