PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un volontario illustra nozioni di soccorso d’emergenza agli alunni di una scuola primaria nella città di Lianyungang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 30 marzo 2026. In questo giorno si celebra la Giornata nazionale dell’educazione alla sicurezza in Cina per gli studenti delle scuole primarie e secondarie.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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