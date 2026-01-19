Cina: capsula di prova di CYZ1 con equipaggio completa test di atterraggio ammortizzato

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il modulo di prova del veicolo spaziale commerciale cinese con equipaggio CYZ1 ha completato con successo il test di verifica integrata del suo sistema di atterraggio ammortizzato. Lo ha dichiarato domenica lo sviluppatore del veicolo, InterstellOr.

Tutti gli indicatori di prestazione hanno raggiunto gli obiettivi di progetto, con alcuni parametri chiave che hanno superato le aspettative.

Il test ha simulato fedelmente l’atterraggio effettivo dopo il rientro del veicolo spaziale, secondo quanto riportato dall’account ufficiale WeChat di InterstellOr. Una capsula di prova da 5 tonnellate è stata sollevata a oltre tre metri dal suolo e sganciata istantaneamente in base al comando di rilascio, consentendole di cadere liberamente e di riprodurre la velocità di discesa stabile di una capsula con il suo paracadute principale.

Il sistema di atterraggio ammortizzato si è quindi attivato senza ritardi e il suo retro-propulsore ha espulso gas ad alta pressione per generare una spinta inversa costante.

Lavorando con precisione con la struttura ad assorbimento di energia nella parte inferiore del veicolo spaziale, il sistema di atterraggio ammortizzato ha garantito una decelerazione e un’ammortizzazione efficaci in una corsa estremamente ridotta.

Le ispezioni successive al test hanno confermato una sequenza di ammortizzazione fluida, una struttura della capsula intatta e apparecchiature di bordo pienamente funzionanti, indicando che il sistema di ammortizzazione dell’atterraggio è altamente fattibile e affidabile, spiega InterstellOr.

I ricercatori di InterstellOr condurranno un’analisi completa dei dati di prova per perfezionare i parametri del sistema, ponendo una solida base per il successivo sviluppo del veicolo spaziale con equipaggio CYZ1.

