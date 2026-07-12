PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato un calo sia nel numero che nell’intensità delle tempeste di sabbia primaverili negli ultimi vent’anni, a seguito di decenni di sforzi volti a contrastare la desertificazione, secondo quanto emerge dai dati ufficiali diffusi oggi.

Il numero medio di tempeste di sabbia in primavera, un fenomeno meteorologico ricorrente nella Cina settentrionale, in particolare tra marzo e maggio, è sceso dalle 12,5 all’anno di due decenni fa alle 9,6 degli ultimi anni, secondo l’Amministrazione nazionale delle foreste e delle praterie, che ha diffuso i dati in occasione della Giornata internazionale per la lotta alle tempeste di sabbia e polvere.

Il calo è strettamente legato ad anni di interventi di ripristino ecologico, tra cui il Programma della cintura forestale delle Tre Regioni del Nord, un’iniziativa di rimboschimento avviata nel 1978 per frenare la desertificazione e migliorare le condizioni ecologiche nella Cina settentrionale.

Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), la Cina ha recuperato 152 milioni di mu, pari a 10,1 milioni di ettari, di terreni sabbiosi. Solo quest’anno, il governo centrale ha stanziato 27,7 miliardi di yuan, circa 4,07 miliardi di dollari, per sostenere 328 progetti di ripristino che interessano oltre 95 milioni di mu.

I dati hanno mostrato che la superficie dei terreni sabbiosi, che alla fine del secolo scorso aumentava in media di 5,15 milioni di mu all’anno, sta ora diminuendo mediamente di circa 10 milioni di mu all’anno. L’erosione eolica negli otto principali deserti e nelle quattro principali aree sabbiose della Cina è diminuita di circa il 40% dal 2000.

La Cina ha inoltre intensificato la cooperazione con altri Paesi attraverso programmi di formazione, scambi tecnologici e progetti congiunti, condividendo la propria esperienza nella lotta alla desertificazione e nella mitigazione dei rischi legati alla sabbia e alla polvere.

Nel 2023 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 12 luglio come Giornata internazionale per la lotta alle tempeste di sabbia e polvere e, un anno dopo, ha proclamato il periodo 2025-2034 “Decennio delle Nazioni Unite per la lotta alle tempeste di sabbia e polvere”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).