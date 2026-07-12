CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il panda gigante Wang Shu gioca durante i festeggiamenti per il suo primo compleanno allo zoo di Chongqing, nell’omonima municipalità sud-occidentale cinese, il 12 luglio 2026. Oggi la cucciola di panda gigante figlia di Liang Yue è stata ufficialmente chiamata “Wang Shu”. Nata con un peso di appena 188 grammi, Wang Shu ora pesa 36,5 chilogrammi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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