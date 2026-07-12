ROMA (ITALPRESS) – Nuovi attacchi statunitensi contro l’Iran nella notte. L’esercito Usa ha dichiarato di aver colpito 140 nuovi obiettivi, in risposta a un attacco iraniano a una nave mercantile che transitava nello Stretto di Hormuz.
La risposta non si è fatta attendere: fonti iraniane affermano di aver preso di mira infrastrutture militari statunitensi in Kuwait, Qatar e Bahrein. (ITALPRESS).
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