Cina: Boao ospita evento stampa per conferenza annuale 2026 del BFA

BOAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 24 marzo 2026, mostra una scena della conferenza stampa in occasione della conferenza annuale 2026 del Boao Forum for Asia (BFA) e della presentazione dei rapporti di punta del BFA a Boao, nella provincia meridionale cinese di Hainan. L’Asia rimane il principale motore della crescita mondiale, con un’economia che dovrebbe crescere del 4,5% nel 2026, secondo un rapporto pubblicato oggi dal BFA. In programma dal 24 al 27 marzo, l’evento di quest’anno ha come tema “Plasmare un futuro condiviso: nuove dinamiche, nuove opportunità e nuova cooperazione”.

-Foto Xinhua-

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