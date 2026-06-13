Cina: base dati e formazione per i robot umanoidi a Pechino (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff raccoglie dati sui movimenti di un robot mentre appende abiti presso la base dati e formazione per robot a intelligenza incarnata del Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics a Pechino, capitale della Cina, il 12 giugno 2026.

I dati sono diventati un fattore centrale nel determinare la commercializzazione e la diffusione dell’intelligenza incarnata. Situato nella Beijing Economic-Technological Development Area, il Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics dispone di una base dati e formazione per robot a intelligenza incarnata, dove oltre 120 principali modelli di robot vengono addestrati in più di 30 scenari in sei settori chiave, tra cui servizi domestici, commercio al dettaglio, attività d’ufficio, produzione industriale, applicazioni farmaceutiche e servizi sanitari. La base è inoltre dotata di uno spazio professionale per il motion capture, dove una tecnologia di motion capture ad alta precisione definisce parametri standardizzati di raccolta per la precisione e la fluidità dei movimenti antropomorfi dei robot. Il dataset RoboMIND, pubblicato dal Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics, ha superato i 6 milioni di download in tutto il mondo.

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(ITALPRESS).