Cina: avviata campagna culturale e turistica per stimolare consumi in vista della Festa di primavera

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con l’avvicinarsi della Festa di primavera, giovedì la Cina ha avviato una campagna culturale e turistica della durata di un mese, che prevede un’ampia gamma di attività e misure promozionali per soddisfare al meglio le esigenze delle persone.

In programma dalla fine di gennaio all’inizio di marzo, la campagna vedrà lo svolgimento di circa 30.000 attività in tutto il Paese, offrendo prodotti ed eventi culturali e turistici stagionali incentrati sulle usanze, gli spettacoli e le mostre per il Capodanno tradizionale.

Saranno distribuiti oltre 360 milioni di yuan (circa 51,6 milioni di dollari) in voucher e sussidi per i consumi, insieme a misure quali sconti sui biglietti, incentivi per carnet di biglietti e promozioni turistiche interregionali.

La campagna è stata inaugurata a Quanzhou, nella provincia del Fujian, nella Cina orientale, dal ministero della Cultura e del Turismo.

(ITALPRESS).