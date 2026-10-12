Cina: apre il valico di Huanggang per agevolare viaggi tra Shenzhen e Hong Kong

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il valico di Huanggang, oggetto di lavori di riqualificazione, ha aperto questa mattina alle 6:30 (ora locale), semplificando i viaggi transfrontalieri dei passeggeri tra la città cinese di Shenzhen e la regione amministrativa speciale di Hong Kong.

Il valico riqualificato si configura come il più importante valico di frontiera terrestre per il controllo dei passeggeri, operativo 24 ore su 24, tra Hong Kong e Shenzhen. Funziona secondo un sistema di co-localizzazione con una nuova modalità di “ispezione collaborativa e disbrigo congiunto delle formalità doganali”, che consente ai viaggiatori di completare i controlli di immigrazione sia di Hong Kong sia di Shenzhen facendo un’unica coda.

Con questa nuova modalità, il tempo necessario per le procedure sarà significativamente ridotto, passando dai circa 30 minuti del valico originario di Lok Ma Chau/Huanggang a circa 5 minuti.

Il valico riqualificato è progettato per un flusso di 200.000 transiti di passeggeri al giorno, numero che potrebbe aumentare ulteriormente a circa 300.000 con la futura entrata in servizio della Northern Link Spur Line della MTR Corporation Limited di Hong Kong.

Il valico dispone di 134 corsie automatizzate per l'”ispezione collaborativa” e di 68 sportelli tradizionali con operatori, disposti gli uni accanto agli altri. Oltre alle corsie automatizzate, i viaggiatori possono espletare le formalità doganali anche presso gli sportelli con operatore.

“È molto comodo ed estremamente veloce”, ha dichiarato la signora Wong, una viaggiatrice diretta da Hong Kong a Shenzhen attraverso il valico. La donna ha aggiunto che in precedenza, per attraversare la frontiera, era necessario prendere un bus navetta, il che richiedeva molto tempo, ma che il nuovo sistema di co-localizzazione ha migliorato significativamente l’efficienza.

“Gli agenti di entrambe le parti lavorano nella stessa area, consentendo ai viaggiatori di completare le procedure sia per Hong Kong che per Shenzhen in un unico passaggio, il che è molto efficiente”, ha dichiarato il signor Chen, un turista proveniente da Shenzhen in visita a Hong Kong.

Il valico originario di Huanggang, inaugurato nel 1989, è stato il primo grande valico terrestre della Cina con servizi doganali attivi 24 ore su 24. Ha servito centinaia di milioni di viaggiatori, con picchi di traffico giornaliero superiori a 60.000 passeggeri e un traffico giornaliero di veicoli che ha raggiunto circa 10.000 unità.

La ricostruzione sul sito originario è iniziata nel 2019, per soddisfare la domanda in forte crescita di attraversamenti transfrontalieri.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).