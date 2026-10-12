Ucraina, almeno tre morti e 25 feriti in un raid russo alle porte di Kharkiv

ROMA (ITALPRESS) – Almeno tre persone sono state uccise e altre 25 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo contro una zona residenziale di Pisochyn, località alle porte di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando la polizia nazionale ucraina. Tra le vittime figurano un ragazzo di 16 anni e due donne, di 19 e 51 anni. Il missile ha colpito un’area nei pressi di un negozio di alimentari e di diversi edifici residenziali. Tra i feriti ci sono anche due bambine di 9 e 13 anni, che hanno riportato lesioni di varia entità e sono state ricoverate.

– foto di repertorio IPA Agency –

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